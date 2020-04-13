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Акция для школьников "100 баллов для победы" стартовала в Вологодской области

В ее рамках выпускники делятся со школьниками секретами успешной сдачи экзаменов

ТАСС, 13 апреля. Всероссийская акция для учащихся старших классов школ "100 баллов для победы", в рамках которой выпускники делятся со школьниками секретами успешной сдачи экзаменов, стартовала в Вологодской области. В этом году акция посвящена Победе в Великой Отечественной войне и пройдет в онлайн-формате, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Вологодской области. 

Акция проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В этом году она состоится в шестой раз, но впервые полностью переведена в режим онлайн.

"Сегодня 13 апреля на Вологодчине стартует Всероссийская акция "100 баллов для победы". Суть акции заключается в том, что высокобалльники делятся советами и рекомендациями по подготовке к экзаменам со старшеклассниками. В Год памяти и славы Всероссийская акция посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В этот раз старшеклассники узнают секреты подготовки к ЕГЭ по истории", - говорится в сообщении пресс-слукжбы.

В рамках акции выпускникам прошлых лет предложено записать свои мастер-классы на видео или провести их на платформах соцсетей в прямом эфире с возможностью общения с аудиторией.

Увидеть выступления спикеров и пообщаться с ними смогут не только выпускники текущего года, но и все желающие. Анонсы эфиров, прямые трансляции и видеоролики будут размещаться на электронных ресурсах департамента образования Вологодской области с хештегом #100_баллов_Вологда, говорится в сообщении пресс-службы. Все новости Всероссийской акции "100 баллов для победы" размещаются в соцсетях по хештегу #100балловдляпобеды2020.

Акция "100 баллов для победы" призвана снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить их на успех. Она проходит в большинстве регионов России. С 2015 года ее участниками стали порядка 200 тыс. школьников, около 1,5 тысяч выпускников высокобалльников по всей стране выступили в роли наставников.

Теги
РоссияВологодская область
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