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Исправительные колонии Петербурга и Ленобласти оснастили видеосвязью для общения с родными

Количество видеозвонков не ограничено, однако длительность разговора не должна превышать 15 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Исправительные колонии на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области оснастили опцией видеосвязи, по которой осужденные могут связаться с родственниками. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УФСИН по городу и области. 

"Проверены все каналы и технические возможности в учреждениях. Теперь все исправительные колонии оснащены опцией видеосвязи с домом", - сказали в пресс-службе УФСИН.

Что касается несовершеннолетних осужденных, то, как уточнили в пресс-службе УФСИН, в Колпинской воспитательной колонии также установили видеотерминал для обеспечения общения осужденных с родными.

Видеопереговоры предоставляются по заявлению осужденного и родственников с разрешения руководства учреждения. Для осуществления видеоразговора родным осужденных необходимо установить на мобильные устройства специальное приложение. В соответствии с действующим законодательством в пенитенциарных учреждениях не имеется ограничений на количество видеозвонков отбывающих наказание лиц своим родственникам. Вместе с тем законом установлена длительность такого разговора - не больше 15 минут, однако видеозвонки могут осуществляться ежедневно.

В связи с введением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер в учреждениях УИС постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России с 16 марта 2020 года в учреждениях территориальных органов ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 678 человек. Из них выздоровели 78, четверо пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию умерли. В Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 155 человек, выздоровели пятеро.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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