Путин поручил представить предложения о поддержке программы Фонда развития физтех-школ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения России представить предложения о поддержке программы "Наука в регионы" Фонда развития физтех-школ. Об этом говорится в поручениях главы государства по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля 2020 года.

"Минпросвещения России поручено рассмотреть вопрос и представить предложения об обеспечении поддержки программы "Наука в регионы", реализуемой Фондом развития физтех-школ", - говорится в тексте поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Предложения должны быть представлены до 1 июля.

На встрече в Череповце исполнительный директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов рассказал о развитии школьного кластера МФТИ, о распространении естественно-научного знания в стране и проекте "Наука в регионы", в рамках которого дети и учителя приглашаются в МФТИ. Учителя проходят курс повышения квалификации, дети занимаются с ведущими методистами Физтеха, тренерами международных олимпиадных сборных, студентами и аспирантами. Исполнительный директор фонда сказал, что сейчас возникла потребность в тиражировании этого проекта и попросил поддержки у главы государства.

Путин, уточнив ряд деталей, сказал: "Это хорошая практика, надо ее учесть обязательно. Спасибо за идею. Посмотрим".