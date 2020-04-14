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Пандемия коронавируса нового типа

Ульяновский губернатор ввел обязательную самоизоляцию для приезжающих из других регионов

В области за последние сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном в связи с распространением коронавируса, согласно которым все прибывшие из других регионов жители обязаны самоизолироваться на 14 дней.

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Всего в Ульяновской области подтвердились 86 случаев заражения коронавирусом, два человека выздоровели. За последние сутки зарегистрированы 16 новых случаев - все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Из новых официально подтвержденных за последние сутки случаев в регионе девять заразившихся - работники Карсунской районной больницы, еще пять - жители Карсунского района. Диагноз также поставлен двум жителям Ульяновска.

"Многие из вас обратили внимание, что в Ульяновскую область сегодня возвращается очень много людей и из столичных регионов, и из других субъектов, которые могут оказаться носителями инфекции. Понимая угрозу для населения Ульяновской области, сегодня я подписал изменения в указ, согласно которым человек, прибывший из любого региона, обязан уйти на самоизоляцию на 14 дней", - сказал губернатор в своем видеообращении к жителям области, размещенном в Instagram.

Морозов также добавил, что в число обязательно тестируемых на коронавирус войдут все работники соцзащиты, которые контактируют с группой риска. "Кроме этого, будет подготовлен приказ о повышении дисциплины работников соцзащиты, которые будут обязаны подавать сведения о том, был ли у них контакт с жителями других регионов", - уточнил глава региона.

По словам губернатора, всех соцработников обеспечат средствами индивидуальной защиты. Это также коснется работников полиции и дружинников.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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