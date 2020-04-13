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Пандемия коронавируса нового типа

В Египте впервые отметили снижение уровня смертности от коронавируса

По данным Минздрава арабской республики, за минувшие сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

КАИР, 13 апреля. /ТАСС/. В Египте впервые отмечено снижение среднесуточного уровня смертности от коронавирусной инфекции.

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Как сообщил в понедельник Минздрав арабской республики, за минувшие сутки от осложнений в результате заражения новым коронавирусом умерли пять человек. Последний раз такой показатель фиксировался 4 апреля, после чего все последующие дни количество летальных исходов неуклонно росло, достигнув максимума в 17 жертв за один учетный день.

По словам официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, за минувшие сутки зафиксировано 125 новых случаев заражения, что также меньше по сравнению с минувшим периодом.

Общее число зараженных в Египте составляет 2190 человек, выздоровели 488, умерли 164 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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ЕгипетПандемия коронавируса нового типа
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