Въезд на территорию Магаса закроют до 30 апреля

МАГАС, 14 апреля. /ТАСС/. Власти административного центра Ингушетии - Магаса - в связи с пандемией коронавируса приняли решение ограничить въезд на территорию города на 17 дней для всех, кроме госработников и людей с городской пропиской, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Магаса.

"В целях усиления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции с 14 до 30 апреля будет ограничен въезд автотранспорта и граждан на территорию города Магас", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, попасть на территорию города смогут работники органов госвласти и местного самоуправления по служебному удостоверению, люди, имеющие прописку на территории города, а также сотрудники организаций, обслуживающих аптеки и продуктовые магазины.

Также будут проводиться рейдовые мероприятия с целью исключения скопления людей на площадях, в зонах отдыха, на детских площадках.