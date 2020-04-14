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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: смерти пациентов с коронавирусом зафиксировали во всех 50 штатах США

Первый случай смерти пациента с коронавирусом отмечен в Вайоминге

ТАСС, 14 апреля. Первый случай смерти пациента с коронавирусом отмечен в Вайоминге. Таким образом, летальные исходы вызываемого инфекцией заболевания зафиксированы во всех 50 штатах США, передает агентство Reuters в понедельник.

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О смерти больного в Вайоминге ранее в понедельник сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Марк Гордон, добавив, что у умершего были диагностированы и другие заболевания, которые увеличили риск осложнений после коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 568 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 23 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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