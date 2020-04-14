{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума рассмотрит законопроект о праве подавать на гражданство РФ без отказа от иностранного

Согласно инициативе, МВД будет принимать от россиян уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, который позволит жителям других стран подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращения об отказе от имеющегося.

На сегодняшний день одним из условий приобретения иностранными гражданами и лицами без гражданства гражданства РФ, в том числе в упрощенном порядке, является обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законопроектом же предлагается это требование исключить. Необходимые поправки вносятся в закон о гражданстве РФ.

Согласно инициативе, МВД будет принимать от граждан РФ уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких уведомлений по правилам, установленным кабмином. На сегодняшний день уведомительный порядок отказа от иностранного гражданства предусмотрен только для жителей юго-востока Украины, теперь же он будет отменен для всех.

Помимо этого, законопроектом предлагается при приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке исключить требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Эти требования также исключаются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличия общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых - гражданин РФ, проживающий в России.

Законопроектом предлагается предоставить право обращаться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.

С трех лет до одного года сокращается срок осуществления трудовой деятельности, необходимый для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке для лиц, получивших образование в России.

Теги
БелоруссияУкраинаКазахстанРоссияМолдавия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Москалькова: вводимые из-за пандемии ограничения должны быть соразмерны реальной угрозе
По мнению омбудсмена, подавляющее большинство людей с пониманием относятся к ситуации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС