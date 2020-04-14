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Москалькова планирует организовать интернет-приемную для обращений журналистов

Все полученные жалобы будут обобщаться в так называемую карту нарушений прав журналистов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена создать интернет-приемную для представителей СМИ, посредством которой журналисты смогут попросить помощь у федерального омбудсмена. Это следует из доклада уполномоченного за 2019 год, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Для более оперативного реагирования на нарушения прав представителей СМИ и случаи ограничения свободы слова уполномоченный планирует организовать в рамках интернет-приемной отдельную форму подачи жалобы для журналистов, где каждый представитель СМИ по специальной легко оформляемой заявке сможет написать свою историю и обратиться за помощью к федеральному омбудсмену", - говорится в документе.

Все полученные жалобы, а также результаты мониторинга обеспечения свободы слова и СМИ будут обобщаться в "карту нарушений прав журналистов" для системного анализа и последующей работы с ними.

В докладе уполномоченного отмечается, что значительная часть поступивших в адрес омбудсмена в 2019 году обращений по вопросам защиты свободы слова и доступа к информации касались профессиональной деятельности журналистов (18 обращений).

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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