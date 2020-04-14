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Москалькова связывает уменьшение жалоб по избирательным правам с использованием IT

По данным омбудсмена, в единый день голосования средствами видеонаблюдения было оснащено более 12 тыс. избирательных участков

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова полагает, что уменьшение поступающих ей обращений по вопросам избирательных прав связано с широким использованием информационных технологий. Это следует из доклада омбудсмена за 2019 год, который есть в распоряжении ТАСС.

"В 2019 году в адрес уполномоченного поступило 51 обращение по вопросам избирательных прав граждан (в 2018 году - 81, в 2017 году - 50), а к уполномоченным по правам человека в субъектах РФ - 249. Уменьшение числа писем по этой теме в сравнении с 2018 годом соотносится со снижением примерно в три раза поступающих в ЦИК России жалоб на деятельность избирательных комиссий. Определенную роль в этих процессах сыграло, как представляется, широкое использование информационных технологий", - говорится в документе.

В единый день голосования средствами видеонаблюдения было оснащено более 12 тыс. избирательных участков, за ходом голосования и подсчета голосов в интернете в режиме реального времени наблюдали более 100 тыс. пользователей, отмечается в докладе.

В результате проверок не нашли подтверждения жалобы на нарушения формирования и организации деятельности избирательных комиссий, а по вопросам регистрации и составления списка избирателей, получения и распространения сведений об избирательном процессе гражданам даны необходимые разъяснения.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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