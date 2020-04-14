Москалькова поддерживает идею развития института приемных семей для одиноких пожилых

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает перспективным развитие института приемных семей для одиноких пожилых граждан. Об этом говорится в докладе омбудсмена за 2019 год, текст есть в распоряжении ТАСС.

"Не теряют значимости вопросы социального обслуживания лиц старшего возраста. В указанной сфере представляется перспективным развитие института приемных семей для одиноких пожилых граждан, которые в настоящее время уже эффективно работают в различных регионах России", - отмечается в документе.

По мнению омбудсмена, несмотря на "активное развитие" социального обслуживания граждан пожилого возраста, в России "отсутствует единая законодательная и методологическая база организации приемных семей для этой категории".

"В этой связи уполномоченный поддерживает предложения Минтруда России и региональных органов государственной власти, направленные на создание условий для развития института приемной семьи для пожилых граждан и граждан, страдающих психическими расстройствами", - отметила Москалькова в докладе.