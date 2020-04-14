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Пандемия коронавируса нового типа

В Бурунди зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Согласно последним данным, в стране зарегистрированы три случая заражения инфекцией

ТАСС, 14 апреля. Первый пациент, у которого был диагностирован новый коронавирус, умер в Бурунди. Сообщение об этом опубликовано в понедельник в Twitter на странице министерства здравоохранения и борьбы против СПИДа.

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"Человек, чей тест на коронавирус оказался положительным, был помещен в отделение интенсивной терапии больницы Кира (лечебное учреждение в бывшей столице страны городе Бужумбура - прим. ТАСС) и умер от осложнений, связанных с другими патологиями", - говорится в тексте.

Согласно последним данным, в Бурунди зафиксированы три случая заражения коронавирусом.

Теги
БурундиПандемия коронавируса нового типа
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