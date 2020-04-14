Москалькова отмечает в России рост запроса на процессуальную справедливость

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает рост в российском обществе запроса на процессуальную справедливость, под которой понимается в том числе защита от незаконного уголовного преследования.

"В диапазоне общественного запроса на справедливость, как показывает социология института уполномоченного по правам человека в РФ, социальная справедливость как явление, представляющее особую значимость для человека в системе социальных и экономических прав, несколько уступила место процессуальной справедливости", - отмечается в докладе о деятельности омбудсмена за 2019 год, текст которого во вторник публикует "Российская газета".

По мнению Москальковой, "люди боятся необоснованных уголовных преследований и провокаций, применения к ним насилия, назначения несоразмерных содеянному наказаний, отсутствия возможности доказывать свою невиновность".

"Высказывается мнение, что быть бедным не так страшно, как невинно осужденным. Восстановить социальный статус при поддержке государства, как считают многие, проще, чем потерянную репутацию в результате признания человека обвиняемым или осуждения, и даже снятая судимость или опровержение в СМИ о необоснованном привлечении к уголовной ответственности не дают возможности вернуться к полноценной жизни", - обращает внимание омбудсмен.

В связи с этим, полагает уполномоченный, "все большую актуальность приобретают осмысление категории "процессуальная справедливость" в современной России и выработка позиции прокуратуры, руководства следственных органов и органов дознания в отношении этого явления".

"Надеемся, что прокуроры, руководители органов предварительного расследования будут нетерпимы к негативным фактам и используют все предоставленные им законом средства, чтобы потребовать от следователей и дознавателей строгого соблюдения законности при расследовании по уголовным делам, собирании доказательств, ориентируясь на закрепленные в УПК РФ (Уголовно-процессуальном кодексе - прим. ТАСС) принципы уважения чести и достоинства, презумпции невиновности, охраны прав и свобод личности в уголовном процессе", - подчеркивается в докладе.

При этом Москалькова отмечает, что в этом сегменте защиты прав граждан в большинстве случаев встречает "максимальное понимание и стремление оказать помощь в восстановлении справедливости и законности по конкретным делам со стороны судей, прокуроров, руководителей органов дознания и следственных органов всех ведомств".