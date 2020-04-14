На Сахалине из-за нарушения карантина изолировали группу вахтовиков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Группа вахтовиков из 15 человек прибыла на Сахалин и без прохождения обязательной 14-дневной обсервации вышла на работу. Все вахтовики и контактировавшие с ними люди выявлены и изолированы на две недели, сообщил во вторник журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Из тревожной информации: прилетевшая группа вахтовиков из 15 человек вместо обсервации отправилась на работу. Специальные службы в срочном порядке связались с работодателем и определили весь круг сотрудников, теперь все они проходят обязательную обсервацию", - сообщил губернатор. Вместе с вахтовиками изолированы все те, кто контактировал с ними с момента прилета на Сахалин.

Место их изоляции и название предприятия, чьими сотрудниками являются прибывшие вахтовики, пока не называются.

В настоящее время в Сахалинской области официально зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще шесть пациентов вылечились и выписались из больницы, пять находятся под подозрением. Все они находятся на Сахалине, на Курилах случаев заражения нет. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции.