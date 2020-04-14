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Пандемия коронавируса нового типа

В Мексике число заразившихся коронавирусом превысило 5 тыс.

От последствий заболевания в стране умерли 332 человека

МЕХИКО, 14 апреля. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек заразились коронавирусом в Мексике с конца февраля по настоящее время, из них 1 964 выздоровели. Об этом заявил в понедельник вечером главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ведомства.

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"Число подтвержденных случаев [заражения] по всей стране составляет 5 014", - сказал Аломия. За последние сутки врачи выявили 353 новых случая, 36 пациентов умерли. Общее число летальных исходов достигло 332.

О первом случае заражения в Мексике стало известно 28 февраля. Правительство 30 марта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

Теги
МексикаПандемия коронавируса нового типа
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