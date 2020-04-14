В Мексике число заразившихся коронавирусом превысило 5 тыс.

МЕХИКО, 14 апреля. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек заразились коронавирусом в Мексике с конца февраля по настоящее время, из них 1 964 выздоровели. Об этом заявил в понедельник вечером главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ведомства.