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Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье запустили вторую горячую линию по вопросам занятости населения

Консультацию могут получить безработные граждане, а также работодатели по вопросам взаимодействия с центром занятости населения
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной политики Приморья запустило вторую горячую линию по вопросам занятости населения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, ежедневно в колл-центр по вопросам поиска работы и оформления пособия обращаются около 350 приморцев.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей. Ранее в Приморье данная выплата составляла не более 8 тыс. рублей.

"Вторую линию запустили соответственно, чтобы была возможность принять больше обращений. Консультацию можно получить по вопросам в сфере занятости, звонить могут не только безработные граждане, но работодатели по вопросам взаимодействия с центром занятости населения", - сообщили в пресс-службе правительства Приморского края и уточнили, что звонки принимаются в рабочее время.

В России с 9 апреля действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал "Работа в России". Правила исключают необходимость предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

По данным Приморского центра занятости, с 1 апреля электронные заявления о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы подали 557 человек. В центре занятости уточнили, что пока не отмечают роста числа безработных, чтобы выявить тенденцию, должно пройти больше времени.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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