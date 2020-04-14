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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные медики вылечили в Бергамо восемь пациентов с коронавирусом

Всего российские специалисты приняли на лечение 31 человека

БЕРГАМО /Италия/, 14 апреля. /ТАСС/. Российские военные врачи и их итальянские коллеги приняли на лечение в полевом госпитале в Бергамо 31 пациента с коронавирусом, восемь человек уже вылечены. Об этом во вторник сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Российские терапевты, анестезиологи, реаниматологи и эпидемиологи совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале города Бергамо 31 пациента с коронавирусной инфекцией. В настоящее время восьмерых пациентов вылечили, и они уже выписаны из госпиталя", - проинформировали в военном ведомстве.

Кроме того, военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию лечебных учреждений в 55 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. Обеззаражено 59 зданий и сооружений, более 370 тыс. кв. м внутренних помещений и более 45 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

С медицинским персоналом врачебно-сестринских бригад и командами, которые проводят санитарную обработку, постоянно дежурят переводчики Минобороны России.

Помощь Италии

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным на сайте Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 159 516 случаев заражения, 20 465 летальных исходов, 35 434 человека выздоровели.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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