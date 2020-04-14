Судно "Патриа" вышло в рейс между Сахалином и материком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Теплоход "Патриа" во вторник совершил первый рейс по направлению Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин). Судно выпущено на линию в помощь уже имеющимся трем паромам типа "Сахалин", сообщили ТАСС в компании "Сахалинское морское пароходство".

"Теплоход "Патриа" совершил первый рейс", - сообщил собеседник агентства.

По информации компании, судно прибыло на Сахалин во вторник утром, доставило на остров автопоезда и товары. Время в пути составило 12 часов. После погрузки груза в этот же день теплоход отправится обратно на материк в порт Ванино. Судно позволяет перевозить за один раз около 150 тонн груза.

Необходимость в четвертом судне появилась в связи с сильной загруженностью паромной переправы. Благодаря теплоходу "Патриа" число перевозимых грузов будет увеличено.

Паромная переправа Холмск - Ванино является единственным водным способом перевозки грузов и пассажиров с Сахалина на материк и обратно. До этого дня на линии работали три железнодорожно-автомобильных парома типа "Сахалин". Они перевозят ежегодно более 25 тыс. пассажиров. Грузооборот Холмского торгового порта, частью которого является переправа, превышает 2,5 млн тонн грузов в год. К переработке в торговом порту принимаются все грузы, кроме наливных. Основу грузооборота составляют каботажные грузы, перевозимые на паромах.