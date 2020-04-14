Туристические агентства на Курилах готовятся к сложностям при наплыве туристов

"Акценты лета - это приключенческий, экологический, гастрономический виды туризма как на острове Сахалин, так и на других островах региона: Итуруп, Кунашир, Шикотан, Парамушир. Южно-Сахалинск справится с прогнозируемым ростом внутреннего потока в летний сезон, а вот для южных Курильских островов сезон может стать испытанием, так на сегодняшний день на этих территориях не хватает достаточных рекреационных возможностей", - сообщил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году поручил разработать стратегию развития внутреннего и въездного туризма в России до 2035 года. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в марте многие страны, включая Россию, закрыли свои границы для иностранных граждан и прекратили международное авиасообщение. Власти Сахалинской области ожидают переориентации жителей страны на внутрироссийские направления.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Туристические объекты южных Курильских островов (Сахалинская область) не готовы к росту спроса на островные туры со стороны россиян. В Сахалинской области уверены, что из-за ситуации с коронавирусом граждане переориентируются с зарубежного на российский турпродукт, сообщил во вторник ТАСС представитель агентства по туризму региона.

По информации агентства, в Сахалинской области активная туристическая сезонность выражена двумя основными периодами - зимой и летом. Зимний сезон, который длится в островном регионе с конца декабря до середины апреля, в этом году пришлось прервать в связи с пандемией раньше срока, почти на месяц. Но горнолыжный сезон по числу посетителей был достаточно успешным. Летний сезон на Сахалине стартует с середины июня и длится до конца сентября. Гостиницы и базы отдыха на эти месяцы обычно забронированы на 75%в на полгода вперед. "Туроператоры региона сегодня отмечают, что в этом году при позитивном развитии событий и выходом из пандемии до июня туристический сезон, несомненно, будет длиннее - захватят активно и июнь, и июль, и даже октябрь. Это естественным образом отразится на загрузке гостиниц", - рассказали в агентстве.

Также в агентстве по туризму региона сообщили, что даже в условиях пандемии потенциальные туристы мониторят рынок. Дальневосточные туроператоры, включая сахалинских, уже фиксируют отложенный спрос на туры летнего сезона.

"В целом, несомненно, эта ситуация с ростом спроса выявит как сильные, так и слабые стороны региона с точки зрения рекреационных возможностей, объемов принимаемых туристов, сервиса и качества туристических услуг, позволит оценить правильность выбранных ранее приоритетов и станет стимулом для развития туризма, появления новых игроков на рынке и качественных туристических услуг", - рассказали в агентстве.

Туристические возможности региона

В настоящее время в Сахалинской области превалируют не базы отдыха, а гостиницы, которые сконцентрированы по большей части в Южно-Сахалинске. Из 118 объектов размещения более 50 находятся в областном центре. Все основные достопримечательности и объекты посещения на Сахалине, которые туроператоры региона включают в свои программы, находятся в радиусе 200 км от Южно-Сахалинска, поэтому все туристические программы на острове практически сформированы на основе выездов из города. Зимой туристы приезжают в Сахалинскую область в основном ради подледной рыбалки и горнолыжного сезона. Летом - ради экстремальных видов спорта, летней рыбалки, посещения водопадов, исторических мест, лечения в термальных источниках, знакомства с природным разнообразием и ради гастрономического туризма. Последнее является развивающимся туристическим направлением региона. Помимо этого, на Курилах туристов особенно сильно привлекает возможность увидеть древние действующие вулканы, прибрежные природные достопримечательности.

В настоящее время в регионе 19 туроператоров.