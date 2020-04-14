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ФСО планирует открыть сезон развода караулов в Кремле в конце мая

Обычно эта церемония проходит в середине апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) перенесла открытие сезона развода пеших и конных караулов в Кремле на полтора месяца. Основной причиной стало более позднее прибытие в Президентский полк новобранцев.

"В связи с тем, что военнослужащие по осеннему призыву прибывают в Президентский полк теперь примерно на месяц позже, в конце ноября - начале декабря, в 2020 году и в последующие годы церемония развода караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России будет проводиться с июня по октябрь в зависимости от погодных условий", - сообщил ТАСС заместитель начальника Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. Он уточнил, что в этом году первая церемония развода караулов на Соборной площади Кремля намечена на 30 мая "при условии благоприятной эпидемической обстановки и открытия Кремля для посетителей". Представитель ФСО заверил, что церемонии, как и в прежние годы, предполагается проводить каждую субботу, начинаться они будут в полдень.

Обычно открытие сезона развода караулов проходило в середине апреля.

Церемониал развода караулов проходит в Кремле в теплое время года последние 15 лет, предстоящий сезон станет 16-м. Церемония воссоздана с учетом вековых воинских традиций, объединяет самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, выступление конного караула и музыкальное сопровождение Президентского оркестра. Три четверти участников церемонии - военнослужащие срочной службы. Увидеть развод караулов может любой желающий, купив билет в Московский Кремль.

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