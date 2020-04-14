В Крыму установили данные о более чем сотне погибших в 1944 году воинах

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники и студенты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) установили данные о личностях более ста красноармейцев, погибших весной 1944 года при освобождении Крыма, работы проводятся на средства президентского гранта. Об этом сообщила ТАСС руководитель управления организационно-административной политики КФУ Наталья Кармазина.

"Установлены данные о личностях более 100 советских воинов, которые захоронены в братских могилах на Старорусском кладбище в Симферополе, погибших при освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков весной 1944 года. Это фамилии, имена, даты рождения и смерти, воинские звания. Открыты и ранее неизвестные имена. Работы проводятся на средства президентского гранта", - сказала Кармазина, возглавляющая в Крыму также отделение Всероссийского общества охраны памятников.

По ее словам, сделать это стало возможным благодаря работе студентов и краеведов с электронными ресурсами Центрального архива Министерства обороны РФ, которые сопоставили данные из военных госпиталей, воинских частей, военкоматов, наградных документов и так далее. Кроме того, студенты смогли установить личности безымянно захороненных воинов.

Всего на кладбище восемь братских могил, в которых захоронено около 160 военнослужащих Красной армии. Однако работа не ограничивается только установлением и уточнением личностей погибших.

"Мы планируем обратиться в госкомитет по охране культурного наследия Республики Крым с тем, чтобы включить в реестр памятников объекты на кладбище, как вновь выявленные на сегодняшний день. Также предложим объявить территорию всего кладбища достопримечательным местом, учитывая интерес к нему со стороны горожан и краеведов", - сообщила она.

В частности, разрабатывается экскурсионный маршрут по Старорусскому кладбищу, захоронения на котором производились более 100 лет, с середины XIX века и по начало 1960-х годов, в том числе периода Крымской войны и первой обороны Севастополя. Здесь были похоронены художник-баталист Н. С. Самокиш (1860-1944), архиепископ Симферопольский и Крымский Лука, архиепископ Таврический Гурий, причисленный позже к лику месточтимых святых.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, когда на мысе Херсонес в Севастополе оружие сложили остатки немецких войск. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения, погибло около 1 млн человек.

В России 2020 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.