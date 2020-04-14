На Дальнем Востоке медики обеспечены средствами защиты для борьбы с коронавирусом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Работники медицинских учреждений Дальневосточного федерального округа (ДФО), которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщили во вторник ТАСС региональные власти.

"Медицинский персонал в учреждениях региона в полном объеме обеспечен масками и защитными костюмами, также обеспечены и работники социальных учреждений", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Хабаровского края. Местные ателье и мастерские перешли на массовый выпуск индивидуальных масок. Амурский судостроительный завод, авиационный завод имени Гагарина и колонии региона тоже организовали их пошив.

Маски, шапочки и специальные костюмы есть и у медицинских работников в Приморье. В больницах региона специалисты постоянно следят за тем, чтобы запас средств индивидуальной защиты не заканчивался. "Очередная партия масок поступила в конце прошлой недели, это более 600 тыс. штук, они уже распределены по медицинским учреждениям, все медучреждения их получили. Сейчас у нас на подходе 1 млн масок, и губернатор [Олег Кожемяко] дополнительно выделил из краевого бюджета 57,8 млн рублей на очередную партию масок в количестве 2 млн штук. Медучреждения и Минздрав региона ежедневно ведут мониторинг: если мы видим, что какие-то из средств защиты почти израсходованы, сразу объявляем следующий аукцион", - сообщили в Минздраве Приморья.

Аналогичная ситуация складывается в Магаданской и Сахалинской областях - все медицинские учреждения имеют необходимый запас масок, костюмов, перчаток, шапочек, средств гигиены. "Все имеется в полном объеме, но, конечно, в первую очередь мы, как и все другие регионы, заботимся о запасах медицинских масок. Все остальное не нужно так часто менять, маски расходуются быстрее, чем остальные средства защиты", - пояснили в правительстве Сахалинской области.

В Забайкальском крае и на Камчатке ТАСС также сообщили о полной комплектации медицинских учреждений защитными средствами. По словам члена оперативного штаба Камчатского края Романа Василевского, регион полностью обеспечен медицинскими масками, а в ближайшее время к их пошиву приступят осужденные женской колонии общего режима. В Забайкалье помощь решили оказать 12 инвесторов территории опережающего развития "Забайкалье". Они поставляют в регион защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие предметы индивидуальной защиты, которые распределяют медицинским и социальным работникам, сотрудникам полиции и других служб, обеспечивающих порядок и безопасность.

Президент России Владимир Путин ранее предложил централизованно сформировать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. По мнению главы государства, за счет такого резерва можно в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям.