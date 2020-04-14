Россия предоставила Киргизии наборы для проведения 20 тыс. тестов на коронавирус

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. РФ предоставила Киргизии партию гуманитарной помощи в виде тест-систем для проведения анализов на наличие в организме человека коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба киргизского кабмина.

"Правительство Российской Федерации на безвозмездной основе предоставило Кыргызской Республике очередную партию ПЦР тест-систем в количестве 200 наборов, которые позволят провести 20 тысяч анализов для определения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным штаба, тест-системы будут доставлены в республику из России 15 апреля. "Правительство выражает искреннюю благодарность правительству Российской Федерации за предоставленную помощь и поддержку Кыргызстана в борьбе с COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС)", - отмечает пресс-служба.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции объявил с 25 марта в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. Помимо этого, в этих населенных пунктах введен комендантский час, который действует с 20:00 до 07:00. На остальной территории республики с середины марта объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Первый случай заболевания коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта. На сегодняшний день в республике выявлено 430 заболевших, пять человек скончались, 70 вылечились. Среди инфицированных - 79 медицинских работников.