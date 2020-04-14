{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Абхазию из Москвы доставили гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

В составе груза медицинское оборудование и расходные материалы

СУХУМ, 14 апреля. /ТАСС/. Партия медицинского оборудования и расходных материалов для борьбы с распространением коронавируса, приобретенная на средства, собранные Московской абхазской диаспорой (МАД) и местными бизнесменами, организовавшими движение "Мы вместе", доставлена в Абхазию из Москвы. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба МАД.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Груз передали Министерству здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

"В Республику Абхазия доставлена большая партия медицинского оборудования и расходных материалов: 21 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и расходные материалы к ним, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты для медперсонала: защитные костюмы, очки, респираторные, медицинские маски, а также много расходных медицинских материалов", - говорится в сообщении.

Общая стоимость всего закупленного оборудования, материалов и медикаментов составила 39,7 млн рублей. Все перечисленное направлено в адрес Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, которое в дальнейшем распределит гуманитарный груз по медицинским учреждениям республики.

"Эту значительную помощь удалось оказать благодаря, в первую очередь, средствам, полученным от соотечественников и движения "Мы вместе", - цитирует пресс-служба слова руководителя штаба помощи Абхазии Беслана Шакая. Он отметил, что в круглосуточном режиме велись поиски высоко дефицитного и очень востребованного для Абхазии медицинского оборудования по всей России и за рубежом в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Минздравом Абхазии. "Я искренне благодарен всем за такую прекрасную работу и вашу отзывчивость. Также хочу выразить особую благодарность нашему Посольству Республики Абхазия в РФ за помощь и содействие в доставке такого важного груза", - сказал Шакая.

По информации пресс-службы МАД, закупки продолжаются. МАД и бизнесмены Абхазии собрали уже около 50 млн рублей. В Абхазии зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, в республике с 28 марта по 20 апреля действует чрезвычайное положение. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран.

Теги
АбхазияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Вам пришло сообщение о штрафе за нарушение карантина? Это могут быть мошенники
Рассказываем, какие способы обмана у них в ходу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС