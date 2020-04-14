В Абхазию из Москвы доставили гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

СУХУМ, 14 апреля. /ТАСС/. Партия медицинского оборудования и расходных материалов для борьбы с распространением коронавируса, приобретенная на средства, собранные Московской абхазской диаспорой (МАД) и местными бизнесменами, организовавшими движение "Мы вместе", доставлена в Абхазию из Москвы. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба МАД.

Груз передали Министерству здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

"В Республику Абхазия доставлена большая партия медицинского оборудования и расходных материалов: 21 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и расходные материалы к ним, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты для медперсонала: защитные костюмы, очки, респираторные, медицинские маски, а также много расходных медицинских материалов", - говорится в сообщении.

Общая стоимость всего закупленного оборудования, материалов и медикаментов составила 39,7 млн рублей. Все перечисленное направлено в адрес Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, которое в дальнейшем распределит гуманитарный груз по медицинским учреждениям республики.

"Эту значительную помощь удалось оказать благодаря, в первую очередь, средствам, полученным от соотечественников и движения "Мы вместе", - цитирует пресс-служба слова руководителя штаба помощи Абхазии Беслана Шакая. Он отметил, что в круглосуточном режиме велись поиски высоко дефицитного и очень востребованного для Абхазии медицинского оборудования по всей России и за рубежом в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Минздравом Абхазии. "Я искренне благодарен всем за такую прекрасную работу и вашу отзывчивость. Также хочу выразить особую благодарность нашему Посольству Республики Абхазия в РФ за помощь и содействие в доставке такого важного груза", - сказал Шакая.

По информации пресс-службы МАД, закупки продолжаются. МАД и бизнесмены Абхазии собрали уже около 50 млн рублей. В Абхазии зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, в республике с 28 марта по 20 апреля действует чрезвычайное положение. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран.