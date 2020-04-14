Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области за сутки выросло с 48 до 83 человек

ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области за минувшие сутки увеличилось с 48 до 83 человек, сообщил региональный оперштаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"Количество подтвержденных случаев <...> коронавируса за минувшие сутки увеличилось до 83. Все 35 человек, у которых сегодня была диагностирована инфекция, уже находились под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

В настоящий момент госпитализированы 76 человек, в том числе те, которые находятся у медиков под подозрением, однако анализы их пока не подтверждены, у 17 из них - пневмония. Еще 32 человека с подтвержденным диагнозом находятся на домашнем карантине, их болезнь протекает в легкой форме.

Среди зараженных коронавирусом в Тамбове есть два ребенка четырех и семи лет, а также сотрудница больницы, которую заразил муж, приехавший из Москвы.