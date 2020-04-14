Посольство России организует фонд помощи заблокированным в Малайзии согражданам

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Малайзии в сотрудничестве с Русской православной церковью намерено организовать фонд помощи соотечественникам, заблокированным в стране. Информация об этом размещена во вторник на странице диппредставительства в социальной сети Facebook .

"Посольство совместно с приходом Русской православной церкви в Куала-Лумпуре и Объединением российских соотечественников прорабатывает вопрос об организации фонда помощи российским гражданам, оказавшимся в трудном финансовом положении в Малайзии. Сейчас решается вопрос об открытии банковского счета, куда будут зачисляться добровольные пожертвования российских соотечественников и организаций, находящихся в Малайзии", - говорится в сообщении посольства.

Дипломаты также напоминают о возможности получения материальной поддержки от государства. Ее могут получить лица, которые приобрели билеты для возвращения в Россию в период с 16 марта по 31 мая 2020 года. Механизм ее получения можно уточнить на сайте посольства. Российским гражданам, которые заполнили соответствующую форму на Едином портале государственных услуг, но еще не получили помощи, рекомендуется обратиться в посольство.

Отдельно указывается, что в исключительных случаях помощь может быть оказана тем, кто остался в Малайзии без средств к существованию.

По состоянию на 13 апреля малайзийские медики выявили 4 817 случаев заражения коронавирусом. Посольство отмечает, что "карантинный режим в Малайзии продлен до конца текущего месяца".