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Пандемия коронавируса нового типа

Более 50 пациентов поступили за сутки в больницу в Коммунарке

Всего в больнице остается 292 человека с подтвержденным коронавирусом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 500 человек проходят лечение в медицинском центре в Коммунарке в Москве, который является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. За сутки туда поступил 51 новый пациент, сообщил во вторник главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

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"Состоит на лечении 491 [пациент]. За сутки поступил 51, выписано 86", - написал он.

Проценко уточнил, что у 489 пациентов диагноз - внебольничная пневмония, у 292 подтвержден коронавирус. В реанимации находятся 39 человек, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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