Космонавты посоветовали на самоизоляции проводить эксперименты с имиджем и читать книги

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса записали на смартфоны ролик, в котором дали советы, как разнообразить жизнь в самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Так, Герой России Сергей Рязанский посоветовал примерить бороду или усы. "У вас есть уникальный шанс посмотреть, идет ли вам борода и усы вверх или усы вниз, как больше подходит к вашему имиджу", - сказал он в видеоролике, снятом в рамках совместного проекта Роскосмоса и "Связного" и размещенном на сайте ретейлера.

Космонавт отметил, что дома нужно оставаться "ради себя, окружающих, да и всей планеты". Он также рассказал, что во время "изоляции" на Международной космической станции успел посмотреть семь сезонов сериала "Игра престолов" на английском языке во время занятий спортом, и вспомнил о традиции вечером в пятницу всем экипажем слушать музыку и подводить итоги недели. "Можно [на самоизоляции] разнообразить свой плейлист или заняться танцами", - предложил Рязанский.

В свою очередь, космонавт Николай Чуб, который еще не летал на орбиту, предложить почитать книги, на которые обычно не хватает времени, и использовать все доступные способы, чтобы "поддерживать себя в хорошей физической форме". Его коллега Дмитрий Петелин, который тоже еще не был на МКС, посоветовал на самоизоляции распланировать день и "чередовать любимые занятия с, возможно, не очень любимыми, такими как уборка".

В рамках совместного проекта "Связного" и Роскосмоса предлагается выложить в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook или Instagram фотографии, видео или сторис с хештегами #домакосмос и #домашнийкосмос. Победители будут названы 11 мая с МКС.

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.