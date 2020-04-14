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Путин поздравил Бийский краеведческий музей со 100-летним юбилеем

Президент отметил вклад музея в развитие культуры Алтая и России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ваш замечательный музей пользуется широкой известностью как крупный культурный, просветительский, образовательный центр, в котором представлены богатейшие археологические, этнографические, художественные коллекции, рассказывающие посетителям об истории Алтая, его удивительной красоте, о нескольких поколениях ваших земляков, которые своим трудом и талантом внесли значимый вклад в развитие региона и всей страны, - отметил президент. - И конечно, музей является настоящей туристической достопримечательностью города Бийска, всего Алтайского края".

Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки - один из крупнейших музеев Алтайского края, открыт 14 апреля 1920 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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