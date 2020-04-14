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На острове Маврикий вылета в Россию ожидают около 80 россиян

Как сообщили в посольстве РФ, большинство из них арендует жилье

ПРЕТОРИЯ, 14 апреля. /ТАСС/. Около 80 граждан России, находящихся сейчас на острове Маврикий, ожидают скорейшего возвращения на родину. Об этом сообщили ТАСС во вторник в посольстве РФ в Республике Маврикий.

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"Большинство россиян арендует жилье, несколько человек в отелях, которые еще открыты, есть и те, кто проживает у знакомых маврикийцев, - отметил российский дипломат. - Острых проблем россияне не испытывают, но деньги у многих заканчиваются, люди покупали дополнительно билеты в один конец на рейсы иностранных компаний, которые были потом отменены".

Среди находящихся сейчас на Маврикии граждан РФ есть семьи с детьми. Некоторые уже получили финансовую помощь от правительства России, другие надеются ее получить в ближайшее время. "В условиях карантина, введенного на острове в связи с коронавирусом, ограничено передвижение, сложнее стало покупать продукты", - подчеркнули в посольстве РФ.

"Просьба у всех одна - организовать их вылет домой. Есть вопросы в связи с принципом "одна страна - один город или один регион". Вопрос не праздный: примерно половина туристов из Москвы, остальные из Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов России. А самолет прилетит лишь один", - отметил дипломат.

На текущий день на расположенном в Индийском океане Маврикии выявлено 324 случая заражения коронавирусом, девять человек скончались.

Теги
МаврикийРоссияПандемия коронавируса нового типа
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