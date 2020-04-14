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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции считают, что около 10% населения страны могут иметь иммунитет к коронавирусу

По словам министра социальных дел и здравоохранения, основная трудность заключается в том, что пока невозможно протестировать всех жителей Франции

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Франции считают, что у примерно 10% населения страны может быть иммунитет к новому коронавирусу. Об этом заявил министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран, выступая в эфире радио RTL во вторник.

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"Ни одна страна в мире не в состоянии сказать, сколько процентов граждан заразились коронавирусом и сколько человек приобрели иммунитет, - пояснил Веран. - По нашим оценкам, у примерно 10% населения [Франции] может быть к настоящему моменту иммунитет".

Основная трудность, по словам министра, заключается в том, что пока невозможно протестировать всех жителей страны. Сейчас власти сосредоточены на проверке тех, у кого наблюдаются характерные симптомы, заявил Веран. Среди приоритетных задач он назвал выявление заражения в домах престарелых и среди пациентов больниц, медперсонала.

"В настоящий момент мы осуществляем примерно 150 тыс. тестов или больше в неделю, - заявил министр. - Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить их число до 200 тыс. в неделю. В ФРГ - стране, где проводят больше всего тестов, - делают чуть больше 300 тыс. тестов за неделю".

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал провести масштабную кампанию по выявлению коронавируса среди населения, начиная с 11 мая. До этой даты были предварительно продлены ограничительные меры, введенные в середине марта на территории страны. Макрон уточнил, что нет никакого смысла проверять всех подряд, однако заявил, что у всех людей с симптомами вызванного коронавирусом заболевания должна быть возможность пройти тестирование. Кроме того, он пообещал, что с указанной даты государство обеспечит возможность всем гражданам получить защитные маски.

Согласно последним данным Министерства социальных дел и здравоохранения Франции, с начала распространения коронавируса в стране умерли почти 15 тыс. человек. За последние 24 часа число летальных исходов возросло на 574. В то же время число тяжелобольных пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, уменьшилось на 24, до 6 821.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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