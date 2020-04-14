МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московская лаборатория "Инвитро" начала принимать анализы пациентов больниц на коронавирус. Об этом говорится в сообщении компании.

"Московская лаборатория "Инвитро" начала тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19. Как и в Новосибирске, она выполняет функции централизованной лаборатории, принимая биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений, поликлиник и больниц", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, первые образцы поступили в лабораторный комплекс 11 апреля и сотрудники лаборатории приступили к выполнению тестов в тот же день. Лаборатория принимает биоматериалы, полученные от пациентов из Москвы, и будет выполнять до 1 тыс. тестов в сутки. Лабораторно-диагностический комплекс использует тест-системы российского производителя АО "Вектор-Бест".

Как уточнили в компании, часть помещений клинико-диагностической лаборатории переведена в специальный режим работы. В частности, были выделены помещения и оборудование, подготовлено необходимо количество средств индивидуальной защиты, сотрудники прошли обучение и будут выполнять только данный вид исследований семь дней в неделю.

"Значительные технологические, организационные и человеческие ресурсы группы компаний направлены на выполнение исследований на коронавирус в качестве централизованной лаборатории. В то же время отказ от взятия биоматериалов в медицинских офисах компании устранит дополнительный фактор риска и обеспечит максимально безопасные условия для всех пациентов при визитах в медофисы "Инвитро", - приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора "Инвитро" Александра Островского.

Ранее компания "Инвитро" отказалась от идеи брать тесты на коронавирус. Первой брать тесты на коронавирус в качестве централизованной лаборатории начал комплекс компании в Новосибирске.

О компании

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году.

Компания располагает сетью из более 1,4 тыс. медицинских офисов в шести странах и 8 лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тыс. исследований.