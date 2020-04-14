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Пандемия коронавируса нового типа
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В Петербурге за сутки выздоровели 85 пациентов, заразившихся коронавирусом

Всего в городе выздоровели 163 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Общее число вылечившихся после коронавируса в Санкт-Петербурге, который находится в тройке регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, с начала пандемии выросло до 163 человек.

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За сутки выздоровели 85 пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе.

"Выздоровели [за все время] 163 человека", - говорится в сообщении. По данным на 13 апреля, число выздоровевших составляло 78 человек.

Число новых случаев заражения также выросло, за сутки выявили еще 121, всего с начала пандемии в городе зафиксировано 799 случаев. Кроме того, за весь период умерли четыре пациента с положительным тестом на коронавирус.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 4,7 тыс. человек. На карантине, в том числе в обсерваторе и на самоизоляции, находятся 4,5 тыс. человек.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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