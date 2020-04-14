В Пекине заявили, что в России находится около 100 тыс. граждан Китая

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Около 100 тыс. граждан КНР находятся в настоящее время на территории Российской Федерации. Такие данные привел во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на соответствующий вопрос.
"Насколько нам известно, около 100 тыс. граждан КНР [находятся] в России. Тяжело в настоящий момент назвать точное число", - отметил дипломат.
Согласно официальной статистике, в настоящее время на территории КНР выявлено свыше 1 400 пациентов с коронавирусом, прибывших из-за рубежа. За минувшие сутки власти граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян выявили коронавирус еще у 79 граждан Китая, вернувшихся из-за границы.
С 9 апреля Китай закрыл пассажирское сообщение на всех пунктах пропуска на границе с Россией.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.