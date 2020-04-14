В Пекине заявили, что в России находится около 100 тыс. граждан Китая

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Около 100 тыс. граждан КНР находятся в настоящее время на территории Российской Федерации. Такие данные привел во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на соответствующий вопрос.

Что делать и чего ждать?

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Насколько нам известно, около 100 тыс. граждан КНР [находятся] в России. Тяжело в настоящий момент назвать точное число", - отметил дипломат.

Согласно официальной статистике, в настоящее время на территории КНР выявлено свыше 1 400 пациентов с коронавирусом, прибывших из-за рубежа. За минувшие сутки власти граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян выявили коронавирус еще у 79 граждан Китая, вернувшихся из-за границы.

С 9 апреля Китай закрыл пассажирское сообщение на всех пунктах пропуска на границе с Россией.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.