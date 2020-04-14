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Данные об очередях в супермаркетах и банках будут отображаться в "Яндекс.Картах"

Также функция вскоре появится в мобильном приложении "Карт" и в "Яндекс.Навигаторе"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пользователи "Яндекс.Карт", собираясь в супермаркет или банк, смогут узнать, есть ли там очередь. Новая функция особенно актуальна в период действия режима самоизоляции, уточняется в сообщении компании.

Пока она доступна только в веб-версии "Яндекс.Карт", вскоре появится и в мобильном приложении "Карт", и в "Яндекс.Навигаторе". Рядом с названием супермаркета теперь есть оценка: "нет очереди", "небольшая", "большая".

Сейчас к проекту подключены 169 супермаркетов "Азбуки Вкуса" и 55 - "Перекрестка" в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время присоединится "Альфа-Банк" с 400 отделениями по всей России. Стать участником проекта могут любые организации, отправив соответствующую заявку на специальной странице.

Актуальные данные о количестве посетителей передают сами партнеры в режиме онлайн, уточняют в "Яндексе". Они фиксируют трафик, чтобы знать, сколько людей сейчас обслуживается или стоит у кассы. Это делается с помощью внутренних сервисов партнера, например, датчиков или систем контроля очереди.

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