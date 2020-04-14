Пасхальные богослужения в храмах Липецкой области будут проходить без прихожан

ЛИПЕЦК, 14 апреля. /ТАСС/. Богослужения на текущей неделе, включая пасхальные, будут проходить в храмах Липецкой области без прихожан. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на соответствующее постановление митрополита Липецкого и Задонского Арсения.

"При проведении богослужений вводится ограничение посещения гражданами приходов и монастырей за исключением священнослужителей, членов приходского собрания и лиц, необходимых при совершении богослужений и функционирования религиозных зданий", - сказали в пресс-службе. Подобное решение было принято на основании предписания главного санитарного врача области в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

Прихожанам рекомендовано молиться дома, присоединяясь к телевизионным трансляциям богослужений как на федеральных, так и на специализированных православных телеканалах. В ближайшее время представители епархии также определят порядок благословения пасхальных снедей в Страстную субботу.

Тем же постановлением митрополита определяется, что находящиеся в храмах люди в обязательном порядке должны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.