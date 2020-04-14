Число заразившихся коронавирусом в Дагестане выросло до 100

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Дагестане выросло до 100, диагноз подтвержден еще у 16 жителей республики. Об этом сообщил ситуационный центр по противодействию распространению коронавируса в регионе.

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, всего за период обследования на 11:00 мск 14 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 100 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, девять человек выздоровели", - говорится в сообщении.

Всего обследовали более 6,8 тыс. человек, свыше 2,1 тыс. в настоящее время находятся на домашней изоляции.