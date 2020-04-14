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Пандемия коронавируса нового типа

В Волгоградской области умер первый пациент с коронавирусом

Замглавы областного комитета здравоохранения Николай Алимов также добавил, что под наблюдением находятся 12 медработников Жирновской центральной районной больницы и 16 жителей села, которые контактировали с умершим

ВОЛГОГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Умершая в реанимации жительница Жирновского района Волгоградской области была заражена коронавирусной инфекцией. Это первый случай смерти пациента с коронавирусом в регионе, сообщил  журналистам замглавы областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

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"За минувшие сутки в регионе зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции, один из них - у умершей ранее жительницы Жирновского района. Таким образом, подтверждена первая смерть", - сказал Алимов.

Он уточнил, что 12 медработников Жирновской центральной районной больницы и 16 жителей села, контактировавших с умершей от пневмонии пациенткой, взяты под наблюдение. "Ни у кого из них коронавирус не зарегистрирован", - добавил Алимов.

Глава комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев ранее сообщал, что по факту смерти жительницы Жирновского района с внебольничной пневмонией проводится проверка. По его словам, она страдала серьезными хроническими заболеваниями, поэтому течение болезни могло быть стремительным. Первый анализ пациентки на коронавирус, сделанный при жизни, был отрицательным.

 

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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