В Волгоградской области умер первый пациент с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Умершая в реанимации жительница Жирновского района Волгоградской области была заражена коронавирусной инфекцией. Это первый случай смерти пациента с коронавирусом в регионе, сообщил журналистам замглавы областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

"За минувшие сутки в регионе зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции, один из них - у умершей ранее жительницы Жирновского района. Таким образом, подтверждена первая смерть", - сказал Алимов.

Он уточнил, что 12 медработников Жирновской центральной районной больницы и 16 жителей села, контактировавших с умершей от пневмонии пациенткой, взяты под наблюдение. "Ни у кого из них коронавирус не зарегистрирован", - добавил Алимов.

Глава комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев ранее сообщал, что по факту смерти жительницы Жирновского района с внебольничной пневмонией проводится проверка. По его словам, она страдала серьезными хроническими заболеваниями, поэтому течение болезни могло быть стремительным. Первый анализ пациентки на коронавирус, сделанный при жизни, был отрицательным.