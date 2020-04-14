"Газпром" сообщил о трех случаях заражения COVID-19 на Чаяндинском месторождении в Якутии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Газпром добыча Ноябрьск" сообщает о выявлении трех подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией у работников на территории Чаяндинского месторождения в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок газа по газопроводу "Сила Сибири".

"Все они госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы города Ленска. Состояние заболевших оценивается как стабильное", - отмечает пресс-служба компании.

На месторождении выполняются все необходимые мероприятия в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, производственные мощности по добыче и подготовке газа работают в штатном режиме.

Это не первый случай заражения среди сотрудников газового холдинга. Ранее в апреле сообщалось, что пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, умерший в Надымской центральной районной больнице ЯНАО, был сотрудником "Газпром трансгаз Югорск".

Кроме того, с подозрением на коронавирус были госпитализированы вахтовики с Бованенковского и Медвежьего месторождения "Газпром добыча Надым". В конце марта вахтовики с Бованенково были выписаны.

ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляющее разработку 8 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 2 нефтегазоконденсатных. Производственные объекты Общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис находится в Ноябрьске.