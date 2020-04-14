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На участие в программе "Земский учитель" подали почти 30 тыс. заявок

В этом году 1 803 учителя получат единовременные компенсационные выплаты

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 30 тыс. заявок подано на участие в программе "Земский учитель", которая началась в январе 2020 года во всех регионах России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"В настоящее время субъекты РФ продолжают прием заявок на участие в программе. Рекомендуемый срок приема - до 15 апреля, окончательно дату каждый регион определяет самостоятельно. В информационной системе "Земский учитель" подано 29 472 заявки. Интерес учительского сообщества к программе очень высок, многие выбирают вакансии в образовательных организациях в других регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году 1 803 учителя получат единовременные компенсационные выплаты.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сложившаяся эпидемиологическая ситуация не влияет на реализацию программы "Земский учитель". "Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты. Во многом это зависит от учителей, которые будут помогать ему получать знания, развивать кругозор. <…> Уверен, что эта программа позволит детям в труднодоступных районах наравне с учениками больших городов учиться интересно и получить безупречное образование", - привели слова министра в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

Проект стартовал в России с 1 января 2020 года. Программа "Земский учитель" в России рассчитана на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.

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