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Пандемия коронавируса нового типа
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В Испании фиксируется уменьшение числа выявленных за сутки новых случаев коронавируса

Число заразившихся увеличилось на 3 045 человек за последние сутки

МАДРИД, 14 апреля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом продолжает уменьшаться в Испании. За прошедшие 24 часа число заразившихся увеличилось на 3 045 человек, 567 пациентов умерли, сообщили во вторник в Минздраве королевства.

С начала распространения инфекции в стране зарегистрирован по меньшей мере 172 541 случай заражения. В Минздраве уточнили, что 18 056 человек умерли, 67 504 пациента выздоровели. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля, когда жертвами вызываемого коронавирусом заболевания стали 950 пациентов.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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