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Главврач Филатовской больницы считает, что легкую форму коронавируса можно лечить дома

По словам Валерия Вечорко, в условиях возможного дефицита коек, это поможет спасти тех, кому требуется стационар с кислородом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Врачи в Москве отправляют лечиться домой только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, кому не требуется пребывание в стационаре с кислородом. Выписка таких пациентов позволяет освободить место для тех, кому нахождение в больнице жизненно необходимо. Об этом сообщил во вторник главный врач больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в Facebook.

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В понедельник департамент здравоохранения столицы сообщил, что, несмотря на включение в работу все большего числа государственных, федеральных и коммерческих клиник, в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях. Позже там пояснили, что выписка пациентов для долечивания на дому происходит только при определенных условиях и строго в соответствии с алгоритмом, обеспечивающим безопасность пациента и полное оказание необходимой медицинской помощи.

"Сейчас в некоторых интернет-СМИ активно обсуждается последний приказ ДЗМ (департамента здравоохранения Москвы - прим. ТАСС) о выписке пациентов, перенесших [коронавирусную инфекцию], домой на амбулаторное долечивание. Мне, как человеку, который работает последние три недели по 18 часов в сутки, а зачастую и ночует на работе, крайне неприятно все это читать. Неужели непонятно, что ситуация с каждым днем становится все напряженнее, количество тяжелых пациентов, нуждающихся в кислороде, растет, для некоторых это реальный шанс выжить. А мы обсуждаем, что пациентов, которым не требуется стационар с кислородом, а необходим карантин и достаточно амбулаторного лечения, негуманно выписывать домой", - написал Вечорко.

Он объяснил, что из стационара врачи выписывают пациентов только при удовлетворительной клинической картине. Пациента при этом никто не "бросает", ему организована доставка до дома, ежедневно с ним на связи врачи из поликлиники, работает телемедицинский центр консультаций. С каждого пациента берется согласие на такое лечение, говорящее о том, что пациент обязан будет соблюдать карантин.

"Сегодня приезжали коллеги из КНР. Обменивались опытом, советовались по протоколам лечения, обсуждали скорость распространения инфекции и меры, принимаемые к сдерживанию. Что хочу сказать, нам до их дисциплины далеко. Но очень хочется, чтобы все закончилось как можно быстрее и с минимальными потерями", - добавил Вечорко. Он призвал людей пользоваться всеми возможными способами получения медицинской помощи, который организовал город. Главврач также попросил москвичей "дать возможность врачам спокойно работать в сложившейся обстановке".

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