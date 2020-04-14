Предприятие в Улан-Удэ наладило ремонт аппаратов ИВЛ для помощи медикам

УЛАН-УДЭ, 14 апреля. /ТАСС/. Специалисты Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения (У-УППО) в Бурятии отремонтировали 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), помощь медикам в борьбе с коронавирусом предприятие оказывает бесплатно. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель У-УППО Владимир Лучников.

Первые случаи заражения коронавирусом в Бурятии произошли в марте. По состоянию на 14 апреля в регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных случаев заражения. Вылечились и выписались из больницы 22 человека, один человек умер, сейчас 69 пациентов продолжают лечение в стационаре. Ранее руководство У-УППО и министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков выработали совместное решение начать работу по ремонту аппаратов ИВЛ для медучреждений республики.

"В общей сложности поступило 14 аппаратов ИВЛ. Из них 10 отремонтированы, они переданы врачам. Два аппарата восстановлению не подлежат, еще два - в ремонте. Работа проводится безвозмездно, это вклад предприятия для лечения больных новым вирусом", - сказал Лучников.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга Бурятии, кроме У-УППО помощь медикам и жителям Бурятии оказывают и другие местные компании, предприятия. Так, Медицинской палате республики, которая объявила о сборе средств для нужд медиков, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат перечислил 5 млн рублей, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - 3 млн рублей. Швейное предприятие "Митра" приступило к пошиву защитных комплектов для врачей: 250 противочумных костюмов для работы с пациентами, страдающими инфекционными заболеваниями, уже переданы Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко, еще 250 комплектов отшиваются. Предприниматели из Гусиноозерска подарили сотрудницам скорой медицинской помощи цветы в знак благодарности за тяжелый труд.

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО, входит в состав ГК "Ростех") было основано в 1960 году и специализировалось на производстве высокоточной продукции - элементов и блоков авиационной автоматики, радионавигационного оборудования, оборудования составных частей стартовых комплексов, составных частей систем управления ракет для нужд Минобороны РФ, гражданской авиации и ВМФ. В феврале 2018 года на У-УППО было запущено производство высокотехнологичной продукции, открылся новый цех, в нем производятся приборы и оборудование для автоматизированного учета и контроля электроэнергии - так называемые интеллектуальные приборы учета электроэнергии, которые являются одной из основ для "умных" сетей.