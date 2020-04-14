В Петербурге сезон навигации пассажирских судов начнется не ранее 30 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Навигация пассажирских судов по внутренним водным путям Санкт-Петербурга начнется не ранее 30 апреля - после снятия ограничительных мер в городе, введенных из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту со ссылкой на решение межведомственной транспортной рабочей группы при Координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"С учетом позиции ГУ МЧС по Санкт-Петербургу решено, что коммерческие пассажирские перевозки по внутренним водным путям Российской Федерации в административных границах Санкт-Петербурга (р. Нева, Малая Нева, Большая Невка, Средняя Невка и Малая Невка), а также в акватории морских портов города пока осуществляться не будут. Предполагается, что навигация в полном объеме начнется не раньше 30 апреля - по завершении ограничительных мер, нацеленных на купирование распространения коронавируса в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Правительство Санкт-Петербурга 9 апреля открыло водные пути города для движения судов специального назначения. Дата начала сезона навигации по рекам и каналам Петербурга для всех судов, в том числе круизных, пока не уточняется. Ранее начало навигации было запланировано на 10 апреля.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других объектов для развлечений и досуга, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 799 человек. Из них выздоровели 163. Четверо пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли.