Среди сотрудников МИД России заразившихся коронавирусом нет

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Случаев заражения коронавирусом пока не выявлено среди сотрудников Министерства иностранных дел РФ, около половины работников дипведомства переведены на удаленный режим работы. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"У нас все сотрудники, которые работают в прямом режиме, не в удаленном, ежедневно подвергаются соответствующим проверкам. Пока бог миловал", - сказал министр.

"В МИД, в центральном аппарате и в наших территориальных органах примерно половина сотрудников переведены на удаленный режим", - отметил он.