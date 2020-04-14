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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров заявил, что кризис вокруг пандемии должен стать прививкой от эгоизма

По мнению главы российского МИД, такая ситуация также должна стать прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что кризис вокруг пандемии коронавируса станет прививкой всем странам от эгоизма. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

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Министр обратил внимание на эгоистические проявления в поведении некоторых стран, которые "могут возобладать, и на будущее будут попытки отгородиться". "Уже сейчас страны Шенгенской зоны обсуждают с тревогой, как им дальше жить и соседствовать друг с другом", - констатировал он.

"Мне кажется, что возобладает коллективный подход. Может быть, не сразу, наверное, для этого придется и встречаться, и убеждать. Но другого пути нет, мы сейчас должны надеяться и делать все для того, чтобы кризис стал, если хотите, прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства и прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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