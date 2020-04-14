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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: российские военные приступили к дезинфекции двух городов в Республике Сербской

Ранее военные продезинфицировали студенческий центр "Никола Тесла" и клинику пульмонологии в Баня-Луке

БЕЛГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали обрабатывать городские общественные территории и медицинские учреждения в городах Градишка и Приедор в Республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины). Об этом сообщило во вторник национальное телевидение республики РТРС.

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По данным телеканала, 15 апреля планируется обработка города Добой.

Военные из России ранее продезинфицировали студенческий центр "Никола Тесла" и клинику пульмонологии в Баня-Луке.

Руководство Республики Сербской обратилось к России с просьбой о помощи в борьбе с эпидемией. 9 апреля транспортная авиация ВСК РФ совершила три рейса в Баня-Луку, доставив в Республику Сербскую медоборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, лекарства, 24 военнослужащих, включая российских военных медиков и специалистов по дезинфекции, а также пять единиц военной и специальной техники.

Ранее Россия отправила вирусологов и других специалистов Минобороны со спецтехникой в Италию и Сербию. В частности, военнослужащие РФ ведут в Италии работы по дезинфекции пансионатов для пожилых людей. В Сербии российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде. Российские специалисты также провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ряде важнейших медцентров страны.

Число заразившихся коронавирусом в Боснии и Герцеговине (БиГ) за сутки возросло на 34 и достигло отметки в 1080 человек.

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