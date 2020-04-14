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Пандемия коронавируса нового типа

В Архангельской области смогут подтверждать результаты тестов на коронавирус

В регионе зафиксировано 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией

АРХАНГЕЛЬСК, 14 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Архангельской области со вторника сможет подтверждать результаты тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба администрации региона.

"С 14 апреля Управление Роспотребнадзора по Архангельской области становится референс-центром по COVID-19. Это означает, что с сегодняшнего дня полученные на региональном уровне положительные результаты на COVID-19 считаются подтвержденными. Такое решение принято Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Артема Вахрушева, это значительно ускорит процесс подтверждения новых случаев заболевания и постановки их на учет, а также определение тактики лечения пациентов.

В Архангельской области 32 официально подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 10 пациентов выздоровели и выписаны. 213 человек находятся под наблюдением.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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