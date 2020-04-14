Высшая квалификационная коллегия судей России открыла вакансию председателя Мосгорсуда

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакансии председателя Мосгорсуда.

"В соответствии с законом РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляет об открытии вакантной должности председателя Московского городского суда", - сообщается на сайте коллегии.

Должность председателя Мосгорсуда с 29 декабря 2000 года занимает Ольга Егорова. Как пояснили в Мосгорсуде, за полгода до истечения срока полномочий открывается вакансия. "Ольга Александровна была переназначена указом президента от 25 октября 2014 года. Согласно закону, за полгода до истечения полномочий действующего председателя объявляется конкурс", - сказали в пресс-службе суда.