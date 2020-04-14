В Петербурге предложили расширить перечень законодательно закрепленных зеленых территорий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Петербургские депутаты предложили расширить перечень законодательно закрепленных зеленых территорий - от застройки хотят защитить территории в трех районах города, их общая площадь превышает 46 га. Соответствующий законопроект подготовлен фракцией "Единая Россия" для внесения на рассмотрение депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Внесение в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования означает запрет капитального строительства на данной территории.

"Мы предлагаем включить в перечень территорий ЗНОП городского значения две зеленые зоны - в Выборгском и Кронштадтском районах площадью 2,3714 га и 1,676 га соответственно. Сквер в Выборгском районе является "пропущенной" частью большой территории. Он был выявлен в результате инвентаризации, которая проводится ежегодно. Включение сквера в перечень позволит создать проект комплексного благоустройства общей площадью свыше 6 га. Парк под названием "Инчхон" в Кронштадтском районе уже благоустроен", - приводят в пресс-службе комментарий председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Также спикер петербургского парламента отметил, что в перечень предлагается включить территорию в Красногвардейском районе общей площадью 42,4 га. "Эти участки расположены по берегам реки Охты и Охтинского разлива и имеют особую ценность с точки зрения развития там рекреационной и парковой зоны", - пояснил он.

В конце февраля депутаты петербургского парламента приняли закон, который защищает от застройки популярную среди жителей города рекреационную зону на Петровской косе, где в том числе расположен один из старейших яхт-клубов страны.